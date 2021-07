La Flèche La Flèche La Flèche, Sarthe DÉCOUVERTE DU JEU D’ÉCHECS AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

DÉCOUVERTE DU JEU D'ÉCHECS AVEC LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
2021-07-15 – 2021-07-15
La Flèche Sarthe

La Flèche Sarthe Venez découvrir l’histoire de ce jeu intergénérationnel à travers une exposition guidée suivie d’une initiation ludique. Petits et grands, débutants comme joueurs confirmés, rendez-vous au théâtre de la Halle au Blé pour une soirée jeux et découverte.

Lieu de RDV : au Théâtre de la Halle au Blé

Tarif : 5 €, – de 15 ans et demandeurs d’emploi : 3 €, – de 5 ans : gratuit

Réservation souhaitée à l'office de tourisme de la vallée du Loir ou au 02.43.38.16.83.

