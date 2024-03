Découverte du jeu de quilles de 9 Espace Bientz Pouillon, jeudi 21 mars 2024.

Connaissez-vous le jeu de quilles de 9 ? En Chalosse, ce sport traditionnel est pratiqué de génération en génération. Vous aussi, venez vous y essayer en famille et découvrez les secrets de ce jeu subtil. Rendez-vous au quillier de Pouillon où les passionnés du Club de Quilles vous y accueilleront chaleureusement.

A partir de 15 ans. Un jeu adapté (quilles et boules plus légères) peut être proposé aux plus jeunes ainsi qu’aux féminines. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 15:00:00

fin : 2024-03-21 17:00:00

Espace Bientz Boulevard des Sports

Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Découverte du jeu de quilles de 9 Pouillon a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Pays d’Orthe et Arrigans