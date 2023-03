Découverte du javelot picard et Initiation tir à l’arc Fort-Mahon-Plage Catégories d’Évènement: Fort-Mahon-Plage

Somme

Découverte du javelot picard et Initiation tir à l'arc, 19 avril 2023, Fort-Mahon-Plage

2023-04-19

Somme En compagnie de l’association des Robins des dunes, viens tester ces activités emblématiques de la station. A partir de 7ans.

Inscription à l’office de tourisme. Fort-Mahon-Plage

