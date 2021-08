Assat Jardin verger Conservatoire Assat, Pyrénées-Atlantiques Découverte du jardin-verger et du patrimoine végétal Jardin verger Conservatoire Assat Catégories d’évènement: Assat

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin verger Conservatoire

### Quand les plantes racontent l’histoire des hommes… – visite libre : découverte du jardin-verger à l’aide d’un plan ; – visite guidée : le guide vous racontera “les relations des hommes et des plantes au fil des siècles”. Horaires : 10h30 – 14h – 16h30. – Stand de collectage d’histoires sur les plantes et les jardins, sur l’histoire, leur vécu.

Visite libre : 4€. Visite guidée 6€. Gratuit pour les – de 10 ans. Inscription sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

