Découverte du Jardin Romain Jardin romain de Caumont Caumont-sur-Durance Catégories d’évènement: Caumont-sur-Durance

Vaucluse

Découverte du Jardin Romain Jardin romain de Caumont, 3 juin 2022, Caumont-sur-Durance. Découverte du Jardin Romain

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin romain de Caumont

Dédié à Jupiter, Apollon, Flore, Cérès, Bacchus, Minerve, Pomone ou Diane, chaque jardin avait son histoire, sa signification, de même, chaque espèce végétale avait sa raison d’être et sa valeur symbolique. Senteurs, couleurs, ondulation de la nature, tout participe aussi à rendre vivant ce site ancré dans deux mille ans d’histoire.

Entrée libre

Un bassin d’agrément unique en France, au cœur d’un jardin d’inspiration Romaine avec 8 grands jardins thématiques. Jardin romain de Caumont Imp. de la Chapelle Av. du Gnl de Gaulle, Caumont-sur-Durance, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur Caumont-sur-Durance Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T08:30:00;2022-06-03T08:30:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Caumont-sur-Durance, Vaucluse Autres Lieu Jardin romain de Caumont Adresse Imp. de la Chapelle Av. du Gnl de Gaulle, Caumont-sur-Durance, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur Ville Caumont-sur-Durance lieuville Jardin romain de Caumont Caumont-sur-Durance Departement Vaucluse

Jardin romain de Caumont Caumont-sur-Durance Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caumont-sur-durance/

Découverte du Jardin Romain Jardin romain de Caumont 2022-06-03 was last modified: by Découverte du Jardin Romain Jardin romain de Caumont Jardin romain de Caumont 3 juin 2022 Caumont-sur-Durance Jardin romain de Caumont Caumont-sur-Durance

Caumont-sur-Durance Vaucluse