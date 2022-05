Découverte du Jardin privé de Monsieur HUGOT 31 Grande Rue Flogny – 89360 Flogny-la-Chapelle Flogny-la-Chapelle Catégories d’évènement: Flogny-la-Chapelle

Découverte du Jardin privé de Monsieur HUGOT 31 Grande Rue Flogny – 89360 Flogny-la-Chapelle, 4 juin 2022, Flogny-la-Chapelle. Découverte du Jardin privé de Monsieur HUGOT

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à 31 Grande Rue Flogny – 89360 Flogny-la-Chapelle

Un amateur de fuchsias depuis de nombreuses années. Il vous expliquera la naissance du fuchsias avant et après la dérive des continents, la découverte et l’hybridation des fuchsias de nos jours. **À noter** : Visites commentées toutes les 30 minutes. Découvrez 250 variétés de Fuchsias ! 31 Grande Rue Flogny – 89360 Flogny-la-Chapelle 31 Grande Rue Flogny – 89360 Flogny-la-Chapelle Flogny-la-Chapelle Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

