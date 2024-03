Découverte du jardin partagé Horizon Vert Jardin partagé Horizon Vert Villeneuve-sur-Lot, samedi 1 juin 2024.

Découverte du jardin partagé Horizon Vert Samedi 1 juin, 10h00 Jardin partagé Horizon Vert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Visite des parcelles, ateliers et animations.

Jardin partagé Horizon Vert 330 avenue du Général de Gaulle, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Eysses Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 07 85 55 31 45 [{« type »: « phone », « value »: « 07 85 55 31 45 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 53 40 10 10 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 31 01 22 19 »}, {« type »: « email », « value »: « horizonvert@wanadoo.fr »}] Ce jardin, premier jardin partagé de Villeneuve-sur-Lot a ouvert ses portes en mars 2012. Aujourd’hui, il se compose de 35 parcelles individuelles de 25, 50 ou 100 m², d’une parcelle collective de 400 m² et d’un jardin d’animation. S’enrichir culturellement, favoriser les liens intergénérationnels, mutualiser les savoir-faire ou plus simplement papillonner, décompresser… les objectifs de ce Jardin Partagé sont multiples !

