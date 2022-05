Découverte du jardin partagé de Ruminghem Jardin partagé de Ruminghem Ruminghem Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Ruminghem

Découverte du jardin partagé de Ruminghem Jardin partagé de Ruminghem, 5 juin 2022, Ruminghem. Découverte du jardin partagé de Ruminghem

Jardin partagé de Ruminghem, le dimanche 5 juin à 10:00

L’objectif du jardin partagé de Ruminghem est de développer la pratique du jardinage collectif en ouvrant la pratique du jardinage à tous, à ceux qui n’ont pas de jardins comme à ceux qui souhaitent découvrir et expérimenter de nouvelles façon de jardiner respectueuses de l’environnement. La particularité de ce jardin : le foin a remplacé les corvées de désherbage et de bêchage ! Un vrai potager du paresseux ! L’occasion de se retrouver dans une ambiance conviviale, d’échanger, d’apprendre, de discuter…de passer simplement un bon moment au grand air ! Venez y découvrir des ateliers (zéro déchets, potager du paresseux), des animations enfant, des expositions photos, une bouquinerie éphémère et déguster des produits issus de notre jardin !

Entrée libre

Le jardin partagé de Ruminghem vous ouvre les portes de son potager du paresseux. Au programme visite libre du potager, ateliers et animations pour toute la famille, expositions, dégustations… Jardin partagé de Ruminghem Impasse de l’Ecole 62370 RUMINGHEM Ruminghem Pas-de-Calais

