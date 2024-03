Découverte du jardin médiéval Jardin médiéval de la Maison du patrimoine Oloron-Sainte-Marie, samedi 1 juin 2024.

Découverte du jardin médiéval Le Jardin médiéval, c’est ce petit jardin à l’arrière de la Maison du patrimoine. Intimiste, inattendu, le lieu ouvre exceptionnellement au public pour une découverte sensorielle. Alors rejoignez les… Samedi 1 juin, 10h30, 14h00, 15h30 Jardin médiéval de la Maison du patrimoine Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:30:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Le Jardin médiéval, c’est ce petit jardin à l’arrière de la Maison du patrimoine. Intimiste, inattendu, le lieu ouvre exceptionnellement au public pour une découverte sensorielle. Alors rejoignez les services Culture et Aménagement pour un véritable voyage dans le temps.

3 temps de visites seront organisés à 10h30, à 14h et à 15h30.

Jardin médiéval de la Maison du patrimoine 52 rue Dalmais 64400 Oloron Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0559399999 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@oloron-ste-marie.fr »}] Situé à l’arrière de la Maison du patrimoine, le jardin médiéval reprend à la fois les caractéristiques des jardins laïcs puisqu’il est abrité par les remparts et comprend une zone florale, et de jardins d’abbaye puisqu’il est une réplique d’enclos de plantes médicinales. L’espace, de forme rectangulaire, est divisé par deux allées en croix qui déterminent à leur tour quatre parcelles. Au centre, une fontaine rappelle que l’eau est indispensable à la vie du jardin. Un petit verger complète l’ensemble, il se prête au repos et à la contemplation.

