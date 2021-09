Taillebourg Château de Taillebourg Charente-Maritime, Taillebourg Découverte du jardin « Marie de Valois » avec B. Richaud Château de Taillebourg Taillebourg Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Taillebourg

Découverte du jardin « Marie de Valois » avec B. Richaud Château de Taillebourg, 18 septembre 2021, Taillebourg. Découverte du jardin « Marie de Valois » avec B. Richaud

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Taillebourg Gratuit. Participation libre. Évènement extérieur. Pass sanitaire exigé pour les personnes de plus de 18 ans.

Balade libre dans le fossé du château pour découvrir le jardin dédié à Marie de Valois (1444 – 1473), dame de Taillebourg, fille du roi Charles VII et d’Agnès Sorel. Château de Taillebourg Parc du château, 17350 Taillebourg Taillebourg Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Taillebourg Autres Lieu Château de Taillebourg Adresse Parc du château, 17350 Taillebourg Ville Taillebourg lieuville Château de Taillebourg Taillebourg