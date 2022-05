Découverte du Jardin l’Arc-en-ciel Jardin de l’arc en ciel Ploubezre Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubezre

Découverte du Jardin l’Arc-en-ciel Jardin de l’arc en ciel, 4 juin 2022, Ploubezre. Découverte du Jardin l’Arc-en-ciel

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’arc en ciel Dans un cadre exceptionnel, près d’une chapelle classée dans la vallée du Léguer, ce grand jardin privé ouvre ses portes pour les Rendez-vous ! Jardin de l’arc en ciel Kerfons, 22300, Ploubezre, Côtes d’Armor, Bretagne, France Ploubezre Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploubezre Autres Lieu Jardin de l'arc en ciel Adresse Kerfons, 22300, Ploubezre, Côtes d'Armor, Bretagne, France Ville Ploubezre lieuville Jardin de l'arc en ciel Ploubezre Departement Côtes-d'Armor

Jardin de l'arc en ciel Ploubezre Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploubezre/

Découverte du Jardin l’Arc-en-ciel Jardin de l’arc en ciel 2022-06-04 was last modified: by Découverte du Jardin l’Arc-en-ciel Jardin de l’arc en ciel Jardin de l'arc en ciel 4 juin 2022 Jardin de l'arc en ciel Ploubezre Ploubezre

Ploubezre Côtes-d'Armor