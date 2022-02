Découverte du jardin et exposition Le jardin du Partage Tercé Catégories d’évènement: Tercé

Vienne

Découverte du jardin et exposition Le jardin du Partage, 4 juin 2022, Tercé. Découverte du jardin et exposition

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le jardin du Partage

Visite du jardin, exposition-vente de bijoux en pierre et micro-macramé de Stéphanie Sazarin, et exposition de Véronique Ezan (lampes , miroirs, figurines et divers objets avec du bois de cocolourde). Vente d’artisanat, de bijoux indiens et tibétains.

2€, gratuit jusqu’à 18 ans.

Visite du jardin, nocturne le samedi, exposition d’artisanat. Le jardin du Partage 19 rue du Bois Brun, 86800 Tercé, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Tercé Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T22:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Tercé, Vienne Autres Lieu Le jardin du Partage Adresse 19 rue du Bois Brun, 86800 Tercé, Vienne, Nouvelle-Aquitaine Ville Tercé lieuville Le jardin du Partage Tercé Departement Vienne

Le jardin du Partage Tercé Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/terce/

Découverte du jardin et exposition Le jardin du Partage 2022-06-04 was last modified: by Découverte du jardin et exposition Le jardin du Partage Le jardin du Partage 4 juin 2022 Le jardin du Partage Tercé Tercé

Tercé Vienne