Découverte du jardin et du travail d'un artiste invité

Jardin de l'atelier de Daubigny
Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’atelier de Daubigny L’accès au jardin est libre durant cette manifestation. Il n’inclut pas la visite de la Maison-Atelier de Daubigny qui est possible moyennant le droit d’entrée habituel.

Dans le déroulement de son parcours dans ce jardin, le visiteur pourra admirer des œuvres d’un artiste invité Jardin de l’atelier de Daubigny 61 rue Daubigny 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

