Le nouveau jardin, ouvert et lumineux, créé en 2018 par les architectes Agnès Latour-Kurashige et Jean-Sébastien Cluzel, accueille une authentique maison de thé (chashitsu), offerte en 2001 par le Japon, dessinée par l’architecte Nakamura Masao et construite par les meilleurs artisans venus du pays du Soleil Levant. Son architecture se veut un idéal de paix et de modestie, ainsi qu’un exemple de raffinement extrême dans le choix des différents bois employés. On accède au pavillon de thé par un petit chemin semé de marches en pierre, de bambous nains, mousses, prêles, fougères, cerisier, d’une lanterne et d’une vasque, comme un préambule aux rituels de la cérémonie du thé.

Gratuit, réservation obligatoire à partir du 30/08/2021

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:15:00;2021-09-18T11:15:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:45:00;2021-09-18T14:15:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:15:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:15:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:15:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:45:00;2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:15:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:15:00 2021-09-19T17:00:00

