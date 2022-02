Découverte du jardin et de la cours de ferme – Musée Aux Anciens Commerces Musée Aux Anciens Commerces Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire

Pen dant ces deux journées découvrez le potager et la vie à la ferme autrefois. Remontez le temps jusqu’à la fin du XIXe siècle, à l’époque où les bâtiments abritant aujourd’hui le musée servaient de ferme. Pénétrez dans la cours arrière, exceptionnellement ouverte à la visite, pour y visiter le potager et les différentes dépendances : four à pain, appentis servant à faire la lessive, soue à cochon, poulailler, … Puis vous aurez l’occasion lors d’une petite visite accompagnée de découvrir les anciennes cuisines datant du XVIIIe siècle dans lesquelles nous avons réinstallé ustensiles et mobilier. Et surtout de pouvoir déguster des produits locaux à la rose ! Tarif unique : 5€. Le ticket d’entrée vous donne accès à la cours de ferme, à la cuisine (accompagné) et au musée.

Tarif unique : 5€, gratuit pour les moins de 6 ans.

