Découverte du jardin et de différentes expositions Jardin de la Forêt Saint-Just-le-Martel

Saint-Just-le-Martel

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Forêt

Visite libre ou guidée (sans rendez-vous). Exposition des peintures à l’huile et pastel sec (fleurs, portraits) de Solange Béligaud, artiste peintre. Vente d’objets en terre cuite réalisées par Maryse (artiste malvoyante). Présentation des pièces de porcelaine décorant le jardin réalisées par Monsieur Puivif, artisan d’art. Poèmes et objets décoratifs réalisés par les propriétaires.

4€ (don reversé à l’Association des chiens guides d’aveugles), gratuit pour les enfants.

Visite du jardin, expositions de pièces originales de M. Puivif, artisan porcelainier, et de terres cuites réalisées par Maryse, artiste malvoyante. Jardin de la Forêt 1 rue René-Cassin, La Forêt, 87590 Saint-Just-le-Martel, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Saint-Just-le-Martel Haute-Vienne

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00

