L’association **Naturama** vous propose de venir les samedi 5 juin et dimanche 6 juin de 10h à 17h pour découvrir son jardin éducatif et sa ferme pédagogique

Au programme : * Une visite commentée du jardin potager

* Une visite commentée de la ferme pédagogique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T17:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T17:00:00

