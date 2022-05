Découverte du jardin d’Ursula, nouveauté Jardin d’Ursula Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Ce jardin est jeune et plein de promesses. Caché, c’est un jardin d’artiste. Ses propriétaires ont une collection assez hétéroclite de plantes. Vous découvrirez des tableaux végétaux en cours de constitution, des plantes de terre de bruyère et des vivaces : des anémones, des ancolies, des euphorbes et des roses persicaires. Des pommiers Belle de Pontoise ont été plantés dans ce jardin. Une découverte inédite Jardin d’Ursula 58, rue de Rouen 95300 Pontoise Pontoise Marcouville Val-d’Oise

