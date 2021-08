Découverte du Jardin du Val des Oiseaux Jardin du Val des Oiseaux, 28 août 2021, Argenteuil.

Découverte du Jardin du Val des Oiseaux

du samedi 28 août au dimanche 29 août à Jardin du Val des Oiseaux

L’association Les jardiniers partageurs ouvre les portes du Jardin du Val des Oiseaux pour une découverte de son extension : le carré patrimonial, créé en 2019. La visite, libre ou guidée, sera l’occasion de redécouvrir la biodiversité de cet espace cultivé dans le respect de l’environnement. Vous pourrez notamment : * Visiter les différents aménagements et espaces : la mare, le compost, l’abri à insectes, les nichoirs à oiseaux… * Comprendre les besoins des plantes et comment poussent les légumes * Découvrir les méthodes de plantations : les gestes respectueux de la biodiversité (le paillage, le compostage…), la permaculture * Découvrir Le potager « un carré patrimonial »; les fleurs et le « carré des roses » * Visiter le jardin autour des sens : sentir, toucher, goûter, observer les légumes du potager les plantes aromatiques * Observer les insectes et la faune dans le jardin et autour de la mare * Observer et écouter les oiseaux : le jardin a le label LPO * Observer les poules du jardin dans leur poulailler. Un accueil spécifique sera réservé aux enfants (jeu de piste, dessins, observation avec loupe des insectes…).

Respect des mesures sanitaires en vigueur

Visite libre ou guidée du jardin partagé

Jardin du Val des Oiseaux 36 bis boulevard de la Résistance 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T14:00:00 2021-08-28T18:00:00;2021-08-29T14:00:00 2021-08-29T18:00:00