du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Couvent sainte-Cécile

Prenez le temps de flaner dans le jardin du couvent Sainte-Cécile, découvrir les essences et les plantes qui y sont conservées. L’entrée donne également accès au cabinet Rembrandt et à l’exposition « La leçon intemporelle. Le Cabinet Rembrandt inspire les étudiants d’Emile Cohl»

Plein Tarif 7€, Tarif réduit 6€, exceptionnellement gratuit pour les – de 18 ans.

Accédez au jardin monastique du couvent Sainte-Cécile Couvent sainte-Cécile 37 rue Servan 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:30:00

