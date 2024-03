Découverte du jardin du château de Montréal Château de Montréal Issac, samedi 1 juin 2024.

Découverte du jardin du château de Montréal À l’extérieur des remparts, le parc de Montréal comporte une charmille dessinée en étoile, replantée après la tempète de 1999. 1 et 2 juin Château de Montréal Tarif unique de 5 euros, gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À l’extérieur des remparts, le parc de Montréal comporte une charmille dessinée en étoile, replantée après la tempète de 1999.

Château de Montréal Château de Montréal, 24400 Issac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France Issac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 08 47 22 84 À l’extérieur des remparts, le parc de Montréal comporte une charmille dessinée en étoile. Les jardins ont été progressivement établis sur les anciens remparts. Au début du XXe siècle, Achille Duchêne est intervenu pour procéder à des aménagements de terrasses et pour réaliser un jardin à la française dont il reste les éléments simplifiés.

Le visiteur peut découvrir :

– un « jardin bas » à l’italienne, planté d’ifs et d’hibiscus syriacus blancs et mauves ; les murs sont recouverts de roses blanches ou crèmes (Albéric Barbier, Mermaid, New Dawn, Iceberg) et de clématites blanches (Viticella Alba).

– un jardin à la française sur deux terrasses, l’un avec des roses, des Nepetas et des sauges bleues ; l’autre avec des dahlias rouges et jaunes.

– un petit jardin avec fascines (Hydrangea petiolaris, Hydrangea macrophylla versicolor, perowskia, paeonia suffruticosa, roses Iceberg, New Dawn, Blanc double de Coubert). Les murs des communs sont palissés de roses grimpantes blanches ou jaunes : Mermaid, Madame Alfred Carrière, Gloire de Dijon, New Dawn. On peut voir aussi des rosiers Jacques Cartier, Kiftsgate et Zéphyrine Drouin.

Superficie : 1,5 ha. Parking

©bernard de Montferrand