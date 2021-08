Découverte du Jardin du Château de Corbelin, La Chapelle Saint Andre Château de Corbelin, 18 septembre 2021, La Chapelle-Saint-André.

Découverte du Jardin du Château de Corbelin, La Chapelle Saint Andre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Corbelin

Visite commentée par la propriétaire, d’1h, du site de Corbelin. Histoire de l’activité sidérurgique, du flottage du bois. Architecture des bâtiments XVème-XVIème siècle, de leur restauration entre 1996 et 2015, de la création des jardins entre 2000 et 2015. Visite libre des jardins et d’une tour du XVème.

6€ | gratuit -18 ans

Monument historique et Jardin Remarquable. Château nivernais des XVème et XVIème siècle, entièrement restauré et visite des jardins.

Château de Corbelin 50 route de Menou 58210 La Chapelle-Saint-André La Chapelle-Saint-André Nièvre



