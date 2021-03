Menou Château de Corbelin Menou, Nièvre Découverte du jardin du château de Corbelin Château de Corbelin Menou Catégories d’évènement: Menou

Les visiteurs seront accueillis par la propriétaire-jardinière pour un court historique du site et de la création des jardins.

Profitez d’une visite libre des jardins et d’une tour du XVème siècle.

Vous aurez la possibilité d’échanger avec la propriétaire. Le label Jardin Remarquable vient d’être renouvellé pour la 2ème fois au jardin de Corbelin.

6€, gratuit -18 ans

Visitez un jardin en terrasse, d’inspiration Renaissance ! Château de Corbelin Route de Menou, 58210 La Chapelle Saint André Menou Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T11:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T11:00:00 2021-06-06T18:00:00

