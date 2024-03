Découverte du jardin des Sambucs avec les jardiniers. Jardin des Sambucs Saint-André-de-Majencoules, samedi 1 juin 2024.

Découverte du jardin des Sambucs avec les jardiniers. Découvrez ce superbe jardin en compagnie de ceux qui l’entretiennent toute l’année ! 1 et 2 juin Jardin des Sambucs Inscription obligatoire. Visite guidée 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Jardin des Sambucs Le Villaret, Saint-André-de-Majencoules, Gard, Occitanie Saint-André-de-Majencoules 30570 Gard Occitanie 06 82 49 59 19 http://www.jardinsambucs.com [{« type »: « phone », « value »: « 0682495919 »}, {« type »: « email », « value »: « jardinsambucs@gmail.com »}] Dans le Parc national des Cévennes, jardin privé en terrasses de 5 000 m² né en 1994 où se côtoient végétal et minéral et attentif à son environnement. Arbustes et arbres se partagent l’espace avec les cultivées et feuillus se mêlent aux arbres en pierre. Bancs de sieste invitent au repos près des arbustes odorants et des points d’eau rythmant la promenade. Ici poussent fleurs des champs comme plantes rares, aquatiques, rosiers anciens, bambous, graminées, vivaces et arbustes. Chaque printemps poussent œuvres artistiques comme la grotte aux coquillages et aux tesselles de couleurs rappelant les chambres de merveilles. Plus loin, fleurs faites de tessons de brique et de quartz racontant l’éloge de la « moisissure créative », hommage à Friedensreich Hundertwasser, artiste écologiste et architecte autrichien. Mûriers blancs, ailantes, oranger des osages témoignent du passé cévénol de cerisiculture. Potagers certifiés biologiques et conduits en gestion écologique. Espèces végétales et animales contribuent à l’écosystème du jardin. Bibliothèque, cabinet de curiosités.

Ouvert du 21 avril au 16 septembre. de Nîmes, D 999 puis D 986. De Montpellier, D 986, hameau « Le Villaret ». Parking, animaux non admis

©Virginie Quéant