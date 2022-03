Découverte du Jardin des Cordeliers Jardin des Cordeliers Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Digne-les-Bains

Découverte du Jardin des Cordeliers Jardin des Cordeliers, 4 juin 2022, Digne-les-Bains. Découverte du Jardin des Cordeliers

le samedi 4 juin à Jardin des Cordeliers

Au musée Gassendi, venez découvrir l’exposition Rose, c’est la vie, consacrée à la rose, à ses origines paléobotaniques, à sa symbolique, à sa récurrence dans les arts décoratifs… A 16h atelier herbier-Cyanotype au Jardin des Cordeliers, pour célébrer l’ouverture du Jardin et le baptême de la rose Alexandra David Neel. Visite de l’exposition Rose, c’est la vie puis atelier Herbier-Cyanotype Jardin des Cordeliers 5 place des cordeliers, Digne-les-Bains Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains Autres Lieu Jardin des Cordeliers Adresse 5 place des cordeliers, Digne-les-Bains Ville Digne-les-Bains lieuville Jardin des Cordeliers Digne-les-Bains Departement Alpes-de-Haute-Provence

Jardin des Cordeliers Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/digne-les-bains/

Découverte du Jardin des Cordeliers Jardin des Cordeliers 2022-06-04 was last modified: by Découverte du Jardin des Cordeliers Jardin des Cordeliers Jardin des Cordeliers 4 juin 2022 Digne-les-Bains Jardin des Cordeliers Digne-les-Bains

Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence