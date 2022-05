Découverte du jardin des Bois Jardin des Bois Latronche Catégories d’évènement: Corrèze

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des Bois Participation libre.

Visite libre ou commentée avec échanges concernant les connaissances botaniques, les méthodes de création et d’entretien du jardin. Jardin des Bois Le Braud, 19160 Latronche, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Latronche Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

