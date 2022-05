Découverte du jardin de Nadia Jardin de Nadia Hautefage-la-Tour Catégories d’évènement: Hautefage-la-Tour

Visite libre ou accompagnée par la propriétaire qui se fera un plaisir d’échanger sur l’histoire du jardin et les végétaux qui le composent. Seule exigence, venir lui dire bonjour avant de repartir. Cette année la visite se fera aussi en occitan pour les visiteurs qui parlent la langue.

Entrée gratuite.

Jardin de Nadia 1 chemin de Bertrand, 47340 Hautefage-la-Tour

