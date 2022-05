Découverte du Jardin de l’Orée du Bois Eco-jardin de l’Orée du Bois Gembloux Catégories d’évènement: Gembloux

Des animations sont régulièrement organisées, notamment avec les enfants des écoles . Une mare, un poulailler et un hôtel à insectes pédagogique sont propice à l’observation de la petite faune . Activités proposées le dimanche de 13 à 17h : • Visite et dégustations potagères de saison • Concert acoustique et bar local • Echanges autour de la permaculture sur sol vivant • Echanges autour de la nature et la faune sauvage • Activités pour enfants • Rencontres et discussions conviviales Notre éco-jardin comprenant un potager communautaire, un verger local et une prairie naturelle accueille toute l’année les jardiniers, promeneurs et visiteurs . Eco-jardin de l’Orée du Bois Rue de l’Etang, 38b 5031 Grand-Leez Gembloux Grand-Leez Namur

