du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de l’Hôtel de Matignon

**L’hôtel de Matignon, résidence du Premier ministre, possède un jardin exceptionnel à plusieurs titres.** Sa superficie, de près de 2 hectares, en fait le plus grand jardin privé de Paris. Son histoire s’étale, qui s’étale sur 3 siècles, est un formidable exemple de l’évolution du goût en matière de jardin, du 18ème siècle jusqu’à nos jours. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, nous vous proposons de déambuler dans les allées et de partir à la découverte de ses arbres remarquables de part leur origine, leur taille et leur ancienneté ; vous découvrirez également l’origine de la tradition des arbres des Premiers ministres ainsi que de nombreuses autres anecdotes liées à l’histoire de ce parc tricentenaire.

Inscription préalable obligatoire, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T17:30:00

