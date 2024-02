Découverte du jardin de l’Espace Salamandre. Le jardin urbain privé de « l’Espace Salamandre de Barbezieux » Barbezieux, vendredi 31 mai 2024.

Découverte du jardin de l’Espace Salamandre. Bienvenue au jardin ! 31 mai 2 juin Le jardin urbain privé de « l’Espace Salamandre de Barbezieux »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T17:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Bienvenue au jardin !

Pendant l’ouverture du jardin, le samedi et le dimanche, le propriétaire sera présent pour vous donner toutes les informations. Une exposition photos » instants furtifs » sera présentée dans l’Espace Salamandre de Barbezieux. Voir, toucher, sentir, gouter et écouter…

Le vernissage de l’exposition se déroulera le vendredi de 17h à 19h30.

Le jardin urbain privé de « l’Espace Salamandre de Barbezieux » 4 avenue de Vignola, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 86 70 97 97 https://espace-salamandre.webnode.fr/ https://www.facebook.com/groups/espacesalamandre Ce petit jardin secret, entouré de grands murs, se dévoile en passant un grand porche Charentais. Un olivier bicentenaire au centre et le bâtiment d’une ancienne charreterie, datant de 1850, vous invitent à y pénétrer.

C’est surtout un jardin floral avec ses rosiers, jasmins, clématites, son rang de vigne et les cannes à sucre. En tendant l’oreille vous entendrez le clapotis du jet d’eau du bassin planté de roseaux et nénuphars. De nombreuses fleurs tels des agapanthes, cosmos, aubriètes, sauges arbustives, plumes du Kansas, pavots d’Islande, freesias, lupins, coréopsis et bien d’autres animent le jardin. La serre propose des plantes et des fleurs exotiques dont certaines ont été produites à partir de graines. Parking gratuit rue Jean Moulin (face au collège).

© Christian Babin