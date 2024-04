Découverte du jardin de l’abbaye de Beaulieu Abbaye et jardins de Beaulieu-en-Rouergue Ginals, samedi 1 juin 2024.

Découverte du jardin de l’abbaye de Beaulieu Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Abbaye et jardins de Beaulieu-en-Rouergue Adulte : 9€ / Gratuit pour les moins de 26 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Profitez de cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins pour découvrir librement les jardins de l’abbaye.

Abbaye et jardins de Beaulieu-en-Rouergue Route de l’Abbaye, 82330 Ginals Ginals 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie L’abbaye cistercienne devenue centre d’art contemporain, lieu de croisement entre visiteurs et amateurs d’art, a vu les jardins de son ancien cloître entièrement replantés dans un esprit d’évocation contemporain. Les galeries disparues du cloître retrouvent leur délimitation grâce à des bacs. Des auges en pierre montrent vivantes les feuilles qui ont servi de modèles aux sculpteurs lorsqu’ils taillaient les chapiteaux du monastère. Un jardin de simples et de plantes médicinales se déploie devant la salle capitulaire. Au pignon du logis abbatial, la Vierge Marie est évoquée par les nombreuses fleurs qui la symbolisaient au Moyen Âge. À l’entrée du cellier se rassemblent céréales, légumineuses et racines pour rappeler l’importance des cultures de plein champ, l’exploitation agricole pragmatique des moines cisterciens et la présence à leurs côtés des frères convers.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre depuis Villefranche-de-Rouergue ou Caussage, D926 puis D33 direction Verfeil

©Elodie Tranié / Centre des monuments nationaux