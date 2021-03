Valmondois Le jardin de la famille Boyce Val-d'Oise, Valmondois Découverte du jardin de la famille Boyce Le jardin de la famille Boyce Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Valmondois

Découverte du jardin de la famille Boyce Le jardin de la famille Boyce, 5 juin 2021-5 juin 2021, Valmondois. Découverte du jardin de la famille Boyce

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Le jardin de la famille Boyce

Visite du jardin romantique de la famille Boyce et exposition des tableaux de Valérie Boyce

Un petit ruisseau serpente dans ce jardin romantique fleuri de roses anciennes entourant une maison construite en 1830.

Entrée libre

visite du jardin romantique de la famille Boyce et exposition des tableaux de Valérie Boyce Le jardin de la famille Boyce 1, boulevard de la gare 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Val-d'Oise, Valmondois Autres Lieu Le jardin de la famille Boyce Adresse 1, boulevard de la gare 95760 Valmondois Ville Valmondois