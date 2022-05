Découverte du Jardin de Jan Le jardin de Jan Branceilles Catégories d’évènement: Branceilles

Corrèze

Découverte du Jardin de Jan Le jardin de Jan, 3 juin 2022, Branceilles. Découverte du Jardin de Jan

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin de Jan Entrée : 3,50€, gratuit pour les enfants.

Vendredi réservé aux scolaires. Visites libres le samedi et le dimanche. Le jardin de Jan 350 chemin de Crouchat, 19500 Branceilles Branceilles Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Branceilles, Corrèze Autres Lieu Le jardin de Jan Adresse 350 chemin de Crouchat, 19500 Branceilles Ville Branceilles lieuville Le jardin de Jan Branceilles Departement Corrèze

Le jardin de Jan Branceilles Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/branceilles/

Découverte du Jardin de Jan Le jardin de Jan 2022-06-03 was last modified: by Découverte du Jardin de Jan Le jardin de Jan Le jardin de Jan 3 juin 2022 Branceilles Le jardin de Jan Branceilles

Branceilles Corrèze