Découverte du jardin de curé Écomusée des monts du Forez, 4 juin 2022, Usson-en-Forez.

Découverte du jardin de curé

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Écomusée des monts du Forez

**Visite libre :** Mise à disposition du public d’un “nuancier” dans lequel sont référencées 136 plantes présentes dans le jardin de curé. Livret de découverte du jardin pour les enfants (à partir de 6 ans), gratuit. Le jardin de l’écomusée est un jardin de curé de 240m², recréé en 2001 par l’agence Autre Nature, à l’emplacement de l’ancien potager des religieuses de la congrégation de Saint-Joseph à partir de témoignages et de photographies anciennes. Une centaine de plantes, choisies pour leur résistance (1000 m d’altitude) sont présentées dans huit espaces délimités par une rangée de petits buis : deux sont réservés aux plantes médicinales et aromatiques, deux autres aux végétaux potagers. Les quatres espaces centraux mélangent les familles de végétaux : fleurs annuelles, plantes ornementales (pour l’église), etc.

Gratuit pour les moins de 18 ans le samedi et le dimanche.

Découvrir vertus, utilités et symboliques des espèces végétales : plantes médicinales, fleurs, légumes, arbres, arbustes et plus encore. Livret de découverte pour les enfants.

Écomusée des monts du Forez Quartier Saint Joseph,42550 Usson-en-Forez, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Usson-en-Forez Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00