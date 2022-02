Découverte du jardin botanique privé de Saint-Chamond Jardin botanique Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

L’un est italien, doté de pierres anciennes, l’autre romantique avec ses chaises et son banc des amoureux, un autre enfin est zen, blanc. Outre les végétaux, on trouve de nombreuses pierres et rochers : « le minéral nourrit le végétal ».

Monsieur Manevy ouvre les portes de son jardin botanique labellisé « Jardin remarquable », avec ses 8 jardins différents regroupant 4 500 variétés de plantes et de fleurs Jardin botanique 4, chemin du jardin botanique, 42400 Saint-Chamond, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Chamond Loire

