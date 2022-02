découverte du jardin botanique d’Alkinoos à Maché en Vendée Le jardin botanique d’Alkinoos Maché Catégories d’évènement: Maché

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin botanique d’Alkinoos

Des plantes rares à découvrir Cette année, le jardin botanqiue d’Alkinoos s’est enrichi de 200 nouvelles plantations réalisées cet hiver. Venez donc découvrir ce beau jardin et ses 2000 variétés disséminées sur plus de 2 ha.

5 € par personne. Animaux interdits

des nouveautés à découvrir… Le jardin botanique d’Alkinoos La petite marchandière 85190 Maché Maché Vendée

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

