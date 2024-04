Découverte du jardin « À l’ombre de la ville ou cent ans de propriété familiale ! » Jardin À l’ombre de la ville Limoges, samedi 1 juin 2024.

Découverte du jardin « À l’ombre de la ville ou cent ans de propriété familiale ! » Accueil par les propriétaires pour une visite guidée. 1 et 2 juin Jardin À l’ombre de la ville Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Accueil par les propriétaires pour une visite guidée.

Jardin À l’ombre de la ville 22 rue Saint Louis 87100 Limoges Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 98 11 09 63 Situé sur une propriété appartenant à la même famille depuis 100 ans, ce jardin présente des arbres centenaires plantés ou choyés par le grand-père de l’actuel jardinier. Sur 1 000 m², de nombreuses topiaires de buis et d’ifs structurent cet ensemble à la fois sauvage et contrôlé, où la végétation spontanée est toujours la bienvenue. Ainsi, de nombreux sureaux apportent de l’ombre et une belle floraison au printemps, tandis que des glycines accompagnent les clôtures extérieures du jardin formant à un véritable écrin à ce lieu chargé d’histoire. Transports à proximité, parking

©JP BRUN