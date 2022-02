Découverte du havre de Sienne Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Regnéville-sur-Mer
2022-03-12 14:30:00 – 2022-03-12 16:00:00

En compagnie de l'association AVRIL, dans le cadre du Mois des havres, balade autour de la faune et la flore du havre de Sienne : oiseaux, phoques, laisse de mer, vasières.

Réservation obligatoire. RDV sur le parking devant la boulangerie.

contact@associationavril.org +33 2 33 19 00 35 https://www.associationavril.org/

