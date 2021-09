Découverte du Grand temple de Clairac Temple protestant, 18 septembre 2021, Clairac.

Clairac est un des premiers foyers de la Réforme dans le Sud-Ouest ; au début des guerres de Religion, le catholicisme n’y existe plus. Après les sièges de 1621-1622 et la prise de la ville par les troupes royales, un temple est bientôt élevé dans un quartier neuf (sur l’actuelle place Aristide-Briand) suite à la confirmation des libertés accordées par l’Edit de Nantes, en 1629. Détruit en 1683, il est reconstruit plus en périphérie après la Révolution, en 1807 (à l’angle des rues Anatole-Larrat et Saffin). Mais l’édifice étant déclaré dangereux, un nouveau temple est édifié entre 1824 et 1838 plus au nord, place Viçoze, par l’architecte bordelais Corcelles. Mal bâti, il doit de nouveau être reconstruit en 1853, d’après le projet de l’architecte parisien Léon Jossier, sous la direction de l’architecte départemental Gustave Bourières, par l’entrepreneur Bédril. Des travaux de finition, comme la tribune d’orgue, sont projetés en 1858, sur les plans et devis de Bourières. Parallèlement, les dissidences au sein du protestantisme français conduisent à l’essaimage des lieux de culte en ville, notamment celui de l’Église évangélique libre (notice Mérimée IA47002287).

