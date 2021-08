Oloron-Sainte-Marie Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Découverte du grand orgue de la cathédrale Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Découverte du grand orgue de la cathédrale Cathédrale Sainte-Marie, 18 septembre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Découverte du grand orgue de la cathédrale

Cathédrale Sainte-Marie, le samedi 18 septembre à 15:00 Gratuit. Sur inscription.

Visite proposée par l’association Oloron.Orgues, en compagnie de Pierre Ouilhon, organiste titulaire. Vous pourrez découvrir les entrailles de l’orgue Aristide Cavaillé-Coll de la Cathédrale. Cathédrale Sainte-Marie place de la cathédrale 64400 Oloron Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cathédrale Sainte-Marie Adresse place de la cathédrale 64400 Oloron Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Cathédrale Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie