Seignosse Landes EUR Vivez l’expérience Golf d’aujourd’hui chez Open golf club Seignosse du 11 mars au 03 avril 2022. Saviez-vous que le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde ?

Venez partager un moment inoubliable en pleine nature lors d’une initiation au golf de 2 heures encadrée par un enseignant diplômé ! Fun, détente, partage, le golf est un sport aux multiples vertus qui se pratique seul, entre amis ou en famille. – Dates et horaires : du mardi au samedi, horaire défini lors de la réservation.

– A partir de 18 ans.

