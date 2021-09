Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Découverte du golf Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Seignosse

Découverte du golf Seignosse, 10 septembre 2021, Seignosse. Découverte du golf 2021-09-10 – 2021-10-10 Golf de Seignosse Avenue de Belvédère

Seignosse Landes Envie d’essayer le Golf ? Un sport de plein air dans un cadre exceptionnel !

Du 10 septembre au 10 octobre, le Golf de Seignosse vous invite aux Journées « Découverte ».

Profitez de 2 heures de découverte gratuites au Golf de Seignosse et son cadre unique : 1h30 de pratique encadrée par un enseignant, suivi d’1/2 heure de présentation de la formule spécialement conçue pour débuter le golf.

Ces initiations sont uniquement dédiées aux néophytes. Dates et horaires : du mardi au samedi, horaire défini lors de la réservation.

A partir de 16 ans.

Gratuit (matériel fourni).

Information et réservation obligatoire auprès de l’Accueil du Golf au 05 58 41 68 30. Envie d’essayer le Golf ? Un sport de plein air dans un cadre exceptionnel !

Du 10 septembre au 10 octobre, le Golf de Seignosse vous invite aux Journées « Découverte ».

Profitez de 2 heures de découverte gratuites au Golf de Seignosse et son cadre unique : 1h30 de pratique encadrée par un enseignant, suivi d’1/2 heure de présentation de la formule spécialement conçue pour débuter le golf.

Ces initiations sont uniquement dédiées aux néophytes. Dates et horaires : du mardi au samedi, horaire défini lors de la réservation.

A partir de 16 ans.

Gratuit (matériel fourni).

Information et réservation obligatoire auprès de l’Accueil du Golf au 05 58 41 68 30. +33 5 58 41 68 30 Envie d’essayer le Golf ? Un sport de plein air dans un cadre exceptionnel !

Du 10 septembre au 10 octobre, le Golf de Seignosse vous invite aux Journées « Découverte ».

Profitez de 2 heures de découverte gratuites au Golf de Seignosse et son cadre unique : 1h30 de pratique encadrée par un enseignant, suivi d’1/2 heure de présentation de la formule spécialement conçue pour débuter le golf.

Ces initiations sont uniquement dédiées aux néophytes. Dates et horaires : du mardi au samedi, horaire défini lors de la réservation.

A partir de 16 ans.

Gratuit (matériel fourni).

Information et réservation obligatoire auprès de l’Accueil du Golf au 05 58 41 68 30. Golf de Seignosse dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Seignosse Autres Lieu Seignosse Adresse Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Ville Seignosse lieuville 43.6911#-1.40912