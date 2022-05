Découverte du golf : After Work Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Découverte du golf : After Work Bagnoles de l'Orne Normandie, 2 juin 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

2022-06-02 18:00:00 – 2022-06-02 21:00:00
Route de Domfront Golf

Organisée par l'AS Andaine Golf Club. Venez découvrir le golf avec le pro et les membres du club ! C'est une occasion unique de taper ses premières balles, puis de partager un moment d'échanges et de convivialité autour d'un verre. Tarifs : 7 € (hors green fee). Du matériel est mis à la disposition des participants.

