Savoie

Découverte du Glacier de Bellecôte La Plagne Tarentaise, 28 juillet 2021, La Plagne Tarentaise. Découverte du Glacier de Bellecôte 2021-07-28 – 2021-07-28

La Plagne Tarentaise Savoie Découverte du Glacier de Bellecote, avec présentation de la haute montagne, du panorama et présentation du Glacier. Rdv au sommet de la télécabine de la Roche de Moi, prévoir lunettes, casquette, tenue chaude et chaussures adaptées. info@la-plagne.com +33 4 79 09 02 01 http://www.la-plagne.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

