Découverte du fromage d’estives

Découverte du fromage d’estives, 28 juillet 2022, . Découverte du fromage d’estives

2022-07-28 – 2022-07-28 15 15 EUR Venez découvrir le fromage d’estives, son histoire, les techniques de production, de fabrication et d’affinage, ses différents goûts, ses associations avec d’autres produits comme le vin d’Irouleguy.

Accompagnée de Pauline, bergère sur le plateau et créatrice de l’entreprise « Bon sens – Terroir, vous appréhendez le fromage d’une toute nouvelle façon. Une expérience unique ! Venez découvrir le fromage d’estives, son histoire, les techniques de production, de fabrication et d’affinage, ses différents goûts, ses associations avec d’autres produits comme le vin d’Irouleguy.

Accompagnée de Pauline, bergère sur le plateau et créatrice de l’entreprise « Bon sens – Terroir, vous appréhendez le fromage d’une toute nouvelle façon. Une expérience unique ! Venez découvrir le fromage d’estives, son histoire, les techniques de production, de fabrication et d’affinage, ses différents goûts, ses associations avec d’autres produits comme le vin d’Irouleguy.

Accompagnée de Pauline, bergère sur le plateau et créatrice de l’entreprise « Bon sens – Terroir, vous appréhendez le fromage d’une toute nouvelle façon. Une expérience unique ! dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville