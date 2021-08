Bormes-les-Mimosas Office de tourisme Bormes-les-Mimosas, Var Découverte du Fort de Brégançon avec un casque de réalité virtuelle Office de tourisme Bormes-les-Mimosas Catégories d’évènement: Bormes-les-Mimosas

Bormes ville connectée permet ainsi de mettre la culture et le patrimoine à la portée de tous ! Casques disponibles à l’office de tourisme du village (Samedi 18 de 14h30 à 17h) Activité encadrée par le personnel de l’office – Gratuit

Se présenter à l’office de tourisme selon les horaires indiqués et demander à tester le casque.

Grâce à deux casques de réalité virtuelle, l’office de tourisme du village propose une visite immersive du Fort de Brégançon. Office de tourisme 1 Place Gambetta 83230 Bormes les Mimosas Bormes-les-Mimosas Le Pin de Bormes Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:00:00

