Découverte du fonds patrimonial et ancien de la médiathèque Médiathèque Rodez

Rodez

Découverte du fonds patrimonial et ancien de la médiathèque Médiathèque, 18 septembre 2021, Rodez. Découverte du fonds patrimonial et ancien de la médiathèque

le samedi 18 septembre à Médiathèque Nombre de places limité, pass sanitaire obligatoire, respect des mesures sanitaires en vigueur au 18 septembre

Descendez dans les réserves de la médiathèque découvrir ses réserves et son fonds ancien. Médiathèque Place Eugène Raynaldy, 12000, Rodez Rodez Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

