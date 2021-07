Mont-de-Marsan Archives départementales des Landes Landes, Mont-de-Marsan Découverte du fonctionnement des Barthes de l’Adour Archives départementales des Landes Mont-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

### En partenariat avec la Direction de l’Environnement du département des Landes, profitez d’un atelier pour mieux appréhender les milieux naturels uniques des barthes. Participez à cette animation, à l’aide d’une maquette « animée » par un système hydraulique reprenant le paysage des barthes avec ses coteaux, les portes à flots, les canaux, ainsi que son rôle lors des crues de l’Adour.

Gratuit. Entrée libre. Réservation obligatoire. 12 personnes maximum par groupe. Départs : 14h30, 15h00, 15h45 et 16h30.

En partenariat avec la Direction de l'Environnement du département des Landes, profitez d'un atelier pour mieux appréhender les milieux naturels uniques des barthes. Archives départementales des Landes 25 place du 6ème RPIMA, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan Landes

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00

