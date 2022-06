Découverte du feutrage en famille

Découverte du feutrage en famille, 1 septembre 2022, . Découverte du feutrage en famille



2022-09-01 14:00:00 – 2022-09-01 16:00:00 25 25 EUR Tous les jeudis, activité de 2h avec la visite de la ferme lainière.

Vous allez découvrir la technique du feutrage à l’eau et au savon à plat sur une base blanche pré-feutrée. Vous dessinerez avec des mèches de laine de couleurs. Puis le feutrage…

Fourniture et matériel compris, vous repartez avec votre création !

Ateliers de 8 pers ou 4 familles Tous les jeudis, activité de 2h avec la visite de la ferme lainière.

Vous allez découvrir la technique du feutrage à l’eau et au savon à plat sur une base blanche pré-feutrée. Vous dessinerez avec des mèches de laine de couleurs. Puis le feutrage…

Fourniture et matériel compris, vous repartez avec votre création !

Ateliers de 8 pers ou 4 familles Tous les jeudis, activité de 2h avec la visite de la ferme lainière.

Vous allez découvrir la technique du feutrage à l’eau et au savon à plat sur une base blanche pré-feutrée. Vous dessinerez avec des mèches de laine de couleurs. Puis le feutrage…

Fourniture et matériel compris, vous repartez avec votre création !

Ateliers de 8 pers ou 4 familles dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville