Découverte du donjon de Ballon et de son jardin remarquable Donjon et jardin de Ballon Ballon-Saint Mars, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Découverte du jardin remarquable du donjon et de sa vue imprenable sur le parc Maine Normandie

Donjon et jardin de Ballon 2 rue du Château, 72290 Ballon-Saint-Mars Ballon-Saint Mars 72290 Ballon Sarthe Pays de la Loire 06 07 17 45 93 http://www.donjondeballon.fr Au pied d’un donjon-forteresse du XIe siècle, les jardins de Ballon sont labellisés « Jardin Remarquable ». Un premier jardin, clos, est constitué de buis et de plantes aromatiques. Le second comprend une collection d’arbres fruitiers botaniques poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers entre lesquels se déploient des roses anciennes, clématites et pivoines arbustives. Du sommet de la motte féodale construite sur un éperon rocheux, on découvre un point de vue panoramique exceptionnel à plus de 40 km sur le Parc Maine-Normandie et le pays saôsnois. 20 km au nord du Mans par la D300 ou la N38 puis la D38 entrée 5€

© Donjon de Ballon